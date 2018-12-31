Yaşa takılanlara sağlık önerisi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli" dedi. Palandöken, "Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte, çalışanlardan sağlık primi alınmalı" değerlendirmesinde bulundu.
- Ekonomi
- 31.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.