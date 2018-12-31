Yaşa takılanlara sağlık önerisi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli" dedi. Palandöken, "Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte, çalışanlardan sağlık primi alınmalı" değerlendirmesinde bulundu.