Dünyaca ünlü mücevher sanatçısı Sevan Bıçakçı, saat koleksiyonuyla adından söz ettiriyor. Ünlü Türk isimlerden Hollywood yıldızlarına geniş bir müşteri kitlesi bulunan Bıçakçı'nın, Art Basel Miami'de tanıttığı 85 parçalık koleksiyonu büyük beğeni topladı.
Dünya jet sosyetesinin uğrak yeri olan Art Basel Miami'de Bıçakçı'nın, hem mücevher gibi gösterişli saatleri, hem de fiyatları dikkat çekti. Her biri el yapımı ve tek olan, en az 3 ayda ortaya çıkarılabilen saatler 120 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında.
Mücevherin Oscar'ı olarak bilinen Couture Tasarım Ödülün'nü 6 kez kazanmayı başaran Bıçakçı; saat kavramının günümüzde telaşlı hissettirmesine karşı çıkarak koleksiyonunda saati, zaman üzerinde düşündüren ve zamandan keyif almak üzere tasarlanan bir mücevhere dönüştürmek istemiş.
Üzerindeki işçilik sayesinde insanların saate baktığında akrep ve yelkovandan ziyade etrafına gözlerinin takılmasını istediğini söyleyen Bıçakçı'nın saatlerinde, akrep ve yelkovanın varlığı bile belli olmuyor. Bıçakçı, saatlerini, içinde zaman çalışan bilezik olarak tanımlıyor. Dünyanın her yerinden binlerce kişinin akın ettiği sanat fuarında Bıçakçı, Karayipler ve Miami temalı Paraiso koleksiyonunu da tanıttı.
Ocean's 8 filminde ünlü yıldız Cate Blanchett'in göz kamaştıran mücevherleri Bıçakçı'nın imzasını taşıyor. Whoopi Goldberg de 2016 Oscar töreninde Bıçakçı'nın tasarımlarıyla kırmızı halıda yürümüştü.
Dünya jet sosyetesinin uğrak yeri olan Art Basel Miami'de Bıçakçı'nın, hem mücevher gibi gösterişli saatleri, hem de fiyatları dikkat çekti. Her biri el yapımı ve tek olan, en az 3 ayda ortaya çıkarılabilen saatler 120 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında.
Mücevherin Oscar'ı olarak bilinen Couture Tasarım Ödülün'nü 6 kez kazanmayı başaran Bıçakçı; saat kavramının günümüzde telaşlı hissettirmesine karşı çıkarak koleksiyonunda saati, zaman üzerinde düşündüren ve zamandan keyif almak üzere tasarlanan bir mücevhere dönüştürmek istemiş.
Üzerindeki işçilik sayesinde insanların saate baktığında akrep ve yelkovandan ziyade etrafına gözlerinin takılmasını istediğini söyleyen Bıçakçı'nın saatlerinde, akrep ve yelkovanın varlığı bile belli olmuyor. Bıçakçı, saatlerini, içinde zaman çalışan bilezik olarak tanımlıyor. Dünyanın her yerinden binlerce kişinin akın ettiği sanat fuarında Bıçakçı, Karayipler ve Miami temalı Paraiso koleksiyonunu da tanıttı.
Ocean's 8 filminde ünlü yıldız Cate Blanchett'in göz kamaştıran mücevherleri Bıçakçı'nın imzasını taşıyor. Whoopi Goldberg de 2016 Oscar töreninde Bıçakçı'nın tasarımlarıyla kırmızı halıda yürümüştü.
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