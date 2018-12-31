156 bin 537 kişiye kamuda iş fırsatı Kamuda 2019’da 156 bin 537 kişiye iş fırsatı var. 70 bin kişi toplum yararına çalışacak, 25 bin sağlıkçı, 20 bin 500 öğretmen, 10 bin bekçi alınacak...

Yeni yılda kamuda çok sayıda yeni



● TYP KAPSAMINDA 70 BİN: , 2019'da, Toplum Yararına Program kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde kamuya yerleştirecek.



● 20 BİN 500 YENİ ÖĞRETMEN: 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Atamalar 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Ayrıca 500 engelli öğretmen atanacak.



● 25 BİN SAĞLIKÇI: Doktor, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin sağlık personeli alınacak.



● 7 BİN 303 ADLİYE PERSONELİ: 71 bin 697 olan adliye personeli sayısı 79 bine çıkarılacak.



● 15 BİN 500 İŞÇİ: Türkiye Kömür İşletmeleri'ne 15 bin 500 işçi alınacak.



● 10 BİN BEKÇİ İŞ BAŞI YAPACAK: 10 bin bekçi alımı için Mart ayı gibi duyuruya çıkılacağı öngörülüyor.



● DİYANET'E 6 BİN 100 KİŞİ: Kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imamhatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyım da sözleşmeli alınacak.



● TCDD'YE 356 KİŞİ: Kuruma



● PTT'YE BİN 100 KİŞİ: Yeni yılda bin 100 personel alımı yapacak. Zırhlı araç güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı aranacak.



BOTAŞ 186, Emniyet 97, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66, Çukurova Üniversitesi 99, Tarım Kredi Kooperatifleri 45, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13, TBMM 18, Sayıştay Başkanlığı 45, Enerji Bakanlığı 5, Savunma Sanayi 34, Türk Patent Kurumu 10 personel alacağını duyurdu.



BARIŞ ŞİMŞEK yılda kamuda çok sayıda yeni istihdam sağlanacak. 156 bini aşkın kişinin işe alınacağı şimdiden kesinleşti. 2019'da personel alımı yapacağını duyuran kurumlar şöyle sıralanıyor: İŞKUR , 2019'da, Toplum Yararına Program kapsamındakişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde kamuya yerleştirecek.20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Atamalar'ta gerçekleştirilecek. Ayrıca 500 engelli öğretmen atanacak.I: Doktor, diş hekimi ve eczacı olmak üzeresağlık personeli alınacak.71 bin 697 olan adliye personeli sayısı 79 bine çıkarılacak.Türkiye Kömür İşletmeleri'ne 15 bin 500 işçi alınacak.10 bin bekçi alımı için Mart ayı gibi duyuruya çıkılacağı öngörülüyor.: Kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imamhatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyım da sözleşmeli alınacak.Kuruma yeni yıl da 48 şehirde 356 personel alacak.Yeni yılda PTT personel alımı yapacak. Zırhlı araç güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı aranacak.BOTAŞ 186, Emniyet 97, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66, Çukurova Üniversitesi 99, Tarım Kredi Kooperatifleri 45, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13, TBMM 18, Sayıştay Başkanlığı 45, Enerji Bakanlığı 5, Savunma Sanayi 34, Türk Patent Kurumu 10 personel alacağını duyurdu. TÜM MANŞETLER