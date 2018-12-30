2013'teki Gezi Parkı'nı MİT tırları davası, terör saldırıları, 17-25 Aralık operasyonları, 17 Temmuz hain darbe girişimi izledi. ABD bununla da kalmazken, geçtiğimiz aylarda açıkça ekonomik savaş ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti, daha önceden başarmış olduğu ekonomik büyüme sayesinde ayakta kaldı.



YABANCININ İLGİ ODAĞI OLDU

Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde alınan önlemlerle, makro verilerini beklentilerin üzerinde düzelten Türkiye, bunun meyvelerini son 3 ayda dünyadan pozitif ayrışarak topladı. YEP'in açıklanmasının ardından Hazine Müsteşarlığı ile bankacılık sektörü 12 milyar doların üzerinde finansman sağlarken, Hazine'nin yurtdışı tahvil ihraçlarına üç kattan fazla talep geldi. Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet ihracına da 2.5 kat talep geldi. Türk Lirası son üç ayda dünyada dolar karşısında yüzde 19 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.

CARİ FAZLADA REKOR KIRILDI

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) öngördüğü şekilde dengelenme sürecini sürdüren Türkiye ekonomisi, cari fazlada rekor kırdı. 3 yıl aradan sonra ilk kez ağustosta cari fazla veren ödemeler dengesinde, ekimde aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek fazlasına ulaşıldı. Ağustosta 1 milyar 877 milyon dolar, eylülde 1 milyar 806 milyon dolar olan cari fazla, ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın 10 aylık döneminde 35.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 22.6 azalarak 27.2 milyar dolara indi. Eylülde 46.1 milyar dolar olan yıllık cari açık, ekimde 39.4 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açık Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyeye düştü. Yıllık açığın 30 milyar doların altına gerilemesi bekleniyor.

ENFLASYON GERİLİYOR

İhracatta da kasımda 15.5 milyar dolarla rekor kırılırken, yıllıkta ise 168.1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Aralıkla birlikte 2018 ihracatının 170 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Makro bazda en önemli gelişmelerden biri de enflasyon da yaşanacak. Ekimde yüzde 25'i aşan, kasımda yüzde 21.62'ye gerileyen enflasyonun, aralıkta da düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Aralıkta eksi enflasyon olması ve yıllık rakamın da YEP hedefi olan yüzde 20.8'in altının gerçekleşebileceği belirtiliyor.

PROJELER HIZ KESMEDİ

Son 10 yılda yapılan 10 mega projenin 6'sını gerçekleştiren Türkiye, İstanbul Havalimanı'nı da faaliyete soktu. İşletme ömrü 60 yıl olan ve bin 200 megavatlık dört üniteden oluşacak Akkuyu NGS'nin temeli atıldı. Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP hizmete girdi. Dış politikada diz çökmeyen ve milli çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüren Türkiye'nin 2019 yılına ilişkin beklentileri de pozitif.

4.5 TRİLYON TL AŞILACAK

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımında frene basacak olması, jeopolitik risklerin azalması, ekonomi yönetiminin mali disiplinden taviz vermemesi ve yapısal reformları kararlılıkla sürdürmesi, dengelenme sürecini sürdüren ekonominin 2019'un ikinci yarısında ivmesini hızlandırmasını sağlayacak. Enflasyonla birlikte faizlerde de hızlanacak düşüşle birlikte, yatırım iştahının tekrar artması bekleniyor. Devletin istihdam ve üretimi teşvik etmek için verdiği destekleri de sürdürmesi, milli gelirin YEP hedefi olan 4.5 trilyon lirayı çok rahat aşacağı belirtiliyor. 2018 sonunda 3.7 trilyon lira olması beklenen GSYH'nin, 2023'e kadar iki kattan fazla artarak 7.5 trilyon lirayı aşması bekleniyor.