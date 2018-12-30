Maaşlara prim desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettireceklerini bildirdi. Selçuk, şunları kaydetti: "2016'nın şubat ayından itibaren teşvikten faydalanabilmek için en az 10 sigortalı çalıştırma şartını kaldırarak, 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenlerimizi de teşvikin kapsamına aldık. İşverenlerimizi, 2019'da asgari ücretten istihdam ettikleri bir sigortalı için toplam 281 lira 4 kuruşluk prim indiriminden faydalandırıyoruz. Böylece söz konusu işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş, sosyal güvenlik primi ödeyecek."
- Ekonomi
- 30.12.2018
- Gazete
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