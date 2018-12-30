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Esnafa komşu parası

Esnafa komşu parası
Dövizdeki kur farkı nedeniyle Edirne, Yunanların ve Bulgarların akınına uğruyor. 2018 yılında 2 buçuk milyon Bulgar ve Yunan'ı ağırlayan kent esnafı durumdan memnun olurken, yabancı misafirler A'dan Z'ye neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den sağlıyor. 'de en çok turist artışı ve 'un ardından Edirne'de yaşandı. Komşu ülke ve 'dan gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Edirne'de, yılbaşı öncesi hareketlilik devam ediyor. 2018 yılının son Cuma gününde kurulan ve 'sosyete' pazarı olarak da bilinen ulus pazarı esnafı, yaşanan yoğunluktan memnun.

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