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  • 27.12.2018 09:13
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 09:25

son durum: 27 Aralık fiyatı, fiyatı ne kadar oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,279.06 dolar ile 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 1,270.71 dolar seviyesinde. Bugün fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel 27 Aralık altın fiyatları...

Altın fiyatları küresel büyümeye yönelik endişeler ve hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın güvenli liman talebini desteklemesiyle yükseldi ancak hisse senetlerinin yeniden yükselmeye başlamasıyla kazanımları sınırlandı. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 27 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (27 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
216,47
216,65

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.269,40
1.269,62

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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