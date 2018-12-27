Altın fiyatları küresel büyümeye yönelik endişeler ve hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın güvenli liman talebini desteklemesiyle yükseldi ancak hisse senetlerinin yeniden yükselmeye başlamasıyla kazanımları sınırlandı. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 27 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (27 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

216,47

216,65

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.269,40

1.269,62