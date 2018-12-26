Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "S İHA'larla ilgili sevindirici gelişmeyi açıkladı. Bayraktar Twitter hesabından rekoru paylaşarak hedefin 1 milyon saat olduğunu ifade etti.

DEMİRAĞ VE HÜRKUŞ'LARIN ÖNÜ KESİLMESEYDİ...

"S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu. Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşAllah. Lakin; Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil 80 milyon saattir gökyüzündeydi"

İŞTE SELÇUK BAYRAKTAR'IN O PAYLAŞIMI