Sigorta kaza sonrası mağduriyeti gideriyor

Türkiye'de ölüm nedenleri arasında kazaların beşinci sırada yer aldığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı verilerine göre kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bine yaklaşıyor. Bu da günde yaklaşık 20 kişinin kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Son derece yüksek bir rakam. Böylesi, can kaybıyla sonuçlanan kazalar tahmin edilebilir nitelikte olmadığı için bireylerin ailelerine etkisi hem maddi hem de manevi olarak hayli fazla oluyor" diye konuştu. Kazaların can kaybının yanı sıra sakatlıkla da sonuçlanabildiğini kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
ÖNLEM ALIN
"Kazaları önceden tahmin etmek çok zor. Bu nedenle görünmez kazalar için alınabilecek tek önlem ferdi kaza sigortası yaptırmak. Kaza sonrasında sigortalının vefat etmesi veya sakat kalması durumunda devreye giren ferdi kaza sigortası, sigortalının kendisine ya da yakınlarına ödeme yaparak, oluşabilecek mağduriyetleri asgari seviyeye indiriyor ve ailelerin yükünü bir nebze azaltmayı hedefliyor." Koray Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre; sadece hasar anında değil, poliçe boyunca müşterilerinin yanında olma misyonuyla yola çıkan Ray Sigorta, müşterilerin karşısına bu sefer geliştirilmiş ferdi kaza ürünü Ferdi Ray sigortası ile çıkıyor.
MASRAFI ÖDÜYOR
Vefat, kaza sonucu olabilecek bir sakatlık durumunda ödeme yapan Ferdi Ray sigortası, aynı zamanda kaza sonucu ortaya çıkabilecek doktor ücreti, ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını poliçede belirlenen kapsamda sigortalıya ödüyor. Bunun yanında, sigortalının birlikte yaşadığı aile bireylerinin, hizmetkarlarının, varsa evcil hayvanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar da poliçe kapsamında güvence altına alınıyor.
ÖNLEM ALIN
"Kazaları önceden tahmin etmek çok zor. Bu nedenle görünmez kazalar için alınabilecek tek önlem ferdi kaza sigortası yaptırmak. Kaza sonrasında sigortalının vefat etmesi veya sakat kalması durumunda devreye giren ferdi kaza sigortası, sigortalının kendisine ya da yakınlarına ödeme yaparak, oluşabilecek mağduriyetleri asgari seviyeye indiriyor ve ailelerin yükünü bir nebze azaltmayı hedefliyor." Koray Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre; sadece hasar anında değil, poliçe boyunca müşterilerinin yanında olma misyonuyla yola çıkan Ray Sigorta, müşterilerin karşısına bu sefer geliştirilmiş ferdi kaza ürünü Ferdi Ray sigortası ile çıkıyor.
MASRAFI ÖDÜYOR
Vefat, kaza sonucu olabilecek bir sakatlık durumunda ödeme yapan Ferdi Ray sigortası, aynı zamanda kaza sonucu ortaya çıkabilecek doktor ücreti, ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını poliçede belirlenen kapsamda sigortalıya ödüyor. Bunun yanında, sigortalının birlikte yaşadığı aile bireylerinin, hizmetkarlarının, varsa evcil hayvanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar da poliçe kapsamında güvence altına alınıyor.
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