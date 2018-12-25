Mapfre’nın hukuk departmanı ‘En iyiler’listesinde

Mapfre Sigorta ve Mapfre Yaşam şirketlerinin yasal işlerini sürdüren Mapfre Hukuk Departmanı, dünya genelinde hukuk firmalarının ve departmanlarının değerlendirildiği GC Powerlist 2018'e seçilerek Türkiye'nin en iyi hukuk departmanları arasında yer aldı. The Legal 500'ün kapsamlı araştırmaları sonucu oluşturulan GC Powerlist, ülkelerdeki önemli hukuk departmanlarını belirleme, vurgulama ve tanıtma amacı güdüyor. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen etkinlikte sertifikalarını teslim alan Mapfre Hukuk Departmanı çalışanları adına duygularını dile getiren Hukuk Direktörü Merve Öney Barlas, "GC Powerlist'te yer almamız, stratejimizin başarılı olduğunun bir göstergesi. En iyiler arasında yer almak, yeni yıl öncesinde bize büyük bir motivasyon sağladı. Bunun için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
YENİDEN YAPILANDIRILDI
Merve Öney Barlas ayrıca, inovasyon, sosyal sorumluluk, liderlik ve kurumsal etiğin güçlü bir ekip için önemine vurgu yaptı. 7 avukat ve 5 destek çalışanı bulunan Mapfre Hukuk Departmanı; dava takibi, hukuk operasyonları, kurumsaldanışmanlık ve uyum olmak üzere 4 alt takımdan oluşuyor. 2018 yılı içerisinde dava takip işlemlerini daha etkin ve detaylı şekilde yürütmek amacıyla, dava takip politikasını yeniden yapılandıran departman, bu alanda yenilikçi bir strateji geliştirdi. Bu yenilenen yapı, departmanın tüm süreçlerini en yüksek standartta yürütmesini ve takip etmesini sağladı ve GC Powerlist 2018'de yer almasında etkin rol oynadı.
YENİDEN YAPILANDIRILDI
Merve Öney Barlas ayrıca, inovasyon, sosyal sorumluluk, liderlik ve kurumsal etiğin güçlü bir ekip için önemine vurgu yaptı. 7 avukat ve 5 destek çalışanı bulunan Mapfre Hukuk Departmanı; dava takibi, hukuk operasyonları, kurumsaldanışmanlık ve uyum olmak üzere 4 alt takımdan oluşuyor. 2018 yılı içerisinde dava takip işlemlerini daha etkin ve detaylı şekilde yürütmek amacıyla, dava takip politikasını yeniden yapılandıran departman, bu alanda yenilikçi bir strateji geliştirdi. Bu yenilenen yapı, departmanın tüm süreçlerini en yüksek standartta yürütmesini ve takip etmesini sağladı ve GC Powerlist 2018'de yer almasında etkin rol oynadı.
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