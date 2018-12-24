Yılbaşı tatili tek gece 218 bin TL

2019'a sayılı gün kala herkes yılbaşı gecesi için programını yaptı. Kimileri evinde televizyon karşısında, kimileri dışarıda eğlence eşliğinde yeni yıla girmek için hazırlıklarına hız verdi. Kurdaki yükselişin etkisiyle yurt dışına kutlamaya gidenlerin sayısı azalırken, yurt içinde oteller ve restoranlardaki rezervasyonlar şimdiden yüzde 90'a ulaştı. İstanbul'da evde, restoranda ve otelde yeni yılı karşılamanın maliyetlerini sizin için hesapladık:
4 KİŞİLİK SOFRA 800 TL: Vatandaşın; 10 çeşit yemeğin olduğu, meyve-sebze, çerez, içecek ve yeni yıl sofralarının baş tacı hindinin bulunduğu 4 kişilik bir masa donatmak için en az 800 lirayı gözden çıkarması gerektiği ortaya çıktı.
RESTORANDA BİN 400 TL: Yeni yıla bir eğlence mekanında girmek isteyenlerin ise kesenin ağzını açması gerekiyor. Orta halli bir yemek için bir kişinin 350 lirayı kenara ayırması gerekiyor. 4 kişilik ailede fatura bin 400 lirayı buluyor.
ÇIRAĞAN'DA YEMEK 6 BİN TL: Eğer lüks bir otelde eğlenmek isterseniz, ciddi bir meblağı kenara ayırmalısınız. Hele de geceyi otelde geçirmeyi düşünüyorsanız, lüks araba, hatta ev parasını bulan hesaplarla karşılaşabilirsiniz. Çırağan Palace Kempinski'de süit odada 4 kişinin konaklama maliyeti 157 bin lira. Sultan Süit'in geceliği ise 212 bin lira. Bu fiyatlara sadece kahvaltı dahil. Yılbaşı yemeği için de yine hatırı sayılır bir bütçe ayırmalısınız. Çırağan'da içeceklerin dahil olmadığı yılbaşı yemeği kişi başı 900-bin lira. 4 kişinin yılbaşı yemeği içeceklerle birlikte ortalama 6 bin lirayı buluyor. Yeni yıl kutlaması ve sultanlara layık konaklamanın bedeli toplam 218 bin liraya çıkıyor.
EN AZ BİZ HARCIYORUZ
34 ülkeyi kapsayan Yılbaşı Harcamaları Raporu 2018'de, Türkiye listenin son sırasında yer aldı. Araştırmaya göre; Türkiye'de yılbaşı zamanında ortalama 513 lira harcanıyor. Bu tutar ile Türkler listenin son sırasında yer aldı. Podyumun tepesinde ise 463 euro ile Çekler yer alıyor. Ankete göre; Türkler'in yüzde 66'sı yılbaşını evde geçirmeyi tercih ediyor. Hemen hemen her 3 Türk'ten biri yılbaşını arkadaşlarıyla geçirirken, sadece yüzde 4'ü yurt dışına seyahat etmeyi tercih ediyor.
ÖZGE KAMER TERCANLI
4 KİŞİLİK SOFRA 800 TL: Vatandaşın; 10 çeşit yemeğin olduğu, meyve-sebze, çerez, içecek ve yeni yıl sofralarının baş tacı hindinin bulunduğu 4 kişilik bir masa donatmak için en az 800 lirayı gözden çıkarması gerektiği ortaya çıktı.
RESTORANDA BİN 400 TL: Yeni yıla bir eğlence mekanında girmek isteyenlerin ise kesenin ağzını açması gerekiyor. Orta halli bir yemek için bir kişinin 350 lirayı kenara ayırması gerekiyor. 4 kişilik ailede fatura bin 400 lirayı buluyor.
ÇIRAĞAN'DA YEMEK 6 BİN TL: Eğer lüks bir otelde eğlenmek isterseniz, ciddi bir meblağı kenara ayırmalısınız. Hele de geceyi otelde geçirmeyi düşünüyorsanız, lüks araba, hatta ev parasını bulan hesaplarla karşılaşabilirsiniz. Çırağan Palace Kempinski'de süit odada 4 kişinin konaklama maliyeti 157 bin lira. Sultan Süit'in geceliği ise 212 bin lira. Bu fiyatlara sadece kahvaltı dahil. Yılbaşı yemeği için de yine hatırı sayılır bir bütçe ayırmalısınız. Çırağan'da içeceklerin dahil olmadığı yılbaşı yemeği kişi başı 900-bin lira. 4 kişinin yılbaşı yemeği içeceklerle birlikte ortalama 6 bin lirayı buluyor. Yeni yıl kutlaması ve sultanlara layık konaklamanın bedeli toplam 218 bin liraya çıkıyor.
EN AZ BİZ HARCIYORUZ
34 ülkeyi kapsayan Yılbaşı Harcamaları Raporu 2018'de, Türkiye listenin son sırasında yer aldı. Araştırmaya göre; Türkiye'de yılbaşı zamanında ortalama 513 lira harcanıyor. Bu tutar ile Türkler listenin son sırasında yer aldı. Podyumun tepesinde ise 463 euro ile Çekler yer alıyor. Ankete göre; Türkler'in yüzde 66'sı yılbaşını evde geçirmeyi tercih ediyor. Hemen hemen her 3 Türk'ten biri yılbaşını arkadaşlarıyla geçirirken, sadece yüzde 4'ü yurt dışına seyahat etmeyi tercih ediyor.
ÖZGE KAMER TERCANLI
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