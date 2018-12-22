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  • 22.12.2018 15:22
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 15:31

Son dakika... ve e indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim kararı alındı. ve e 27 ile 30 kuruş arasında indirim yapılacak.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Hürriyet'in haberine göre indirim kararı, Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin de 28, de ise 29 kuruş olması bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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