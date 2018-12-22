Hürriyet'in haberine göre indirim kararı, Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş olması bekleniyor.
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Hürriyet'in haberine göre indirim kararı, Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş olması bekleniyor.
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