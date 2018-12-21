Hazine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak.



İnsan ve eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork, iş makineleri, tarım araçları, özel amaçlı araçlar, motosiklet ve yük motosikletleri için aynı dönemde sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 360 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 80 bin lira ile 3 milyon 600 bin lira arasında değişecek.