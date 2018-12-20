Kadın esnaf arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 1 milyon 749 bin 141 esnaf ve sanatkarın 283 bin 821'inin kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Kadın esnaf ve sanatkarımızın oranı bir yılda yüzde 15.58'den yüzde 16.23'e yükseldi" dedi. Kadın esnaf ve sanatkar sayısının geçen yılın Kasım ayına göre 19 bin 569 kişi arttığını anlatan Palandöken, şu bilgileri verdi: "Sicil kayıtlarımıza göre kadınlarımız en fazla bakkal, büfe ve market işletmeciliğini tercih ediyor. Öyle ki; kadın esnafın 34 bin 881'i bakkal, büfe ve market işletiyor, 24 bin 609'u lokantacılık, 24 bin 277'si kuaförlük, 11 bin 989'u pazarcılık, 11 bin 573'ü konfeksiyonculuk yapıyor. İllerin nüfusuna göre kadın esnaf ve sanatkar oranlarına bakıldığında ise Çanakkale başı çekiyor."
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