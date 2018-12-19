Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.12.2018 09:14
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 09:14

İnternet reklamlarına vergi düzenlemesi

Yayınlanan ile internet üzerinden verilen reklam hizmetleri de vergi kapsamına alındı. Düzenlemeye göre internet ortamında verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri Cumhurbaşkanı kararı ile vergi kapsamına alınarak bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılacak.

Karar ile ilgili kanunlardaki bazı maddelere "İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15" bendi eklendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİnternet reklamlarına vergi düzenlemesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar