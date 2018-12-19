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  • 19.12.2018 12:56
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 12:56

son dakika: 19 Aralık Çarşamba , fiyatı ne kadar?

yatay seyrini sürdürüyor. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 214,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.433 liradan satılıyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Aralık güncel altın fiyatları...

Doların değer kaybından destek bulan altın fiyatları beş aydan uzun uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcıların Fed'in faiz politikasının yönü hakkında bu akşamki açıklamlarına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,251.06 dolar ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,250.2 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 19 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
214,65
214,83

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.250,05
1.250,27

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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