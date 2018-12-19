Doların değer kaybından destek bulan altın fiyatları beş aydan uzun uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcıların Fed'in faiz politikasının yönü hakkında bu akşamki açıklamlarına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,251.06 dolar ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,250.2 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 19 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

214,65

214,83

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.250,05

1.250,27