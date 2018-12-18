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Milyonlara iş fırsatı

100 bin üniversiteli sigortalı olup, 3 ay kadar harçlık alacak 100 bin kişi park, bahçe, okul işlerinde çalışacak 2019’da 1 milyon 250 bin kişi edilecek 500 bin kişi iş kurslarına alınacak 4 milyon kişiye danışmanlık desteği sağlanacak İlave istihdama 6 milyarlık teşvik ödenecek 1 milyon mavi yakalıya iş fırsatı yaratılacak.

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