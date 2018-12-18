Milyonlara iş fırsatı

100 bin üniversiteli sigortalı olup, 3 ay asgari ücret kadar harçlık alacak 100 bin kişi park, bahçe, okul işlerinde çalışacak 2019’da 1 milyon 250 bin kişi istihdam edilecek 500 bin kişi iş kurslarına alınacak 4 milyon kişiye danışmanlık desteği sağlanacak İlave istihdama 6 milyarlık teşvik ödenecek 1 milyon mavi yakalıya iş fırsatı yaratılacak.
Türkiye, yeni yıla yatırım ve istihdamda güçlü adımlarla giriyor. 2019'un istihdam ajandasında yer alan 8 önemli başlık şöyle:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.