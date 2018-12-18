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  • 18.12.2018 09:21
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 10:18

son durum: 18 Aralık Salı çeyrek altın, gram

yükseliş trendine devam ediyor. Bugüne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 215,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.441 liradan satılıyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Aralık ...

Altın fiyatları Fed toplantısı öncesinde doların baskı altında kalmasıyla hafif yükseldi. Fed'in günün ilerleyen saatlerinde başlayacak ve iki gün sürecek para politikası toplantısında faizleri artırması bekleniyor ancak dikkatler 2019 görünümünde olacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,248.14 dolara yükseldi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Aralık altın fiyatları ile ilgili detaylı bilgiler...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (18 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
214,88
215,06

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.248,56
1.248,77

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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