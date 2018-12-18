Altın fiyatları Fed toplantısı öncesinde doların baskı altında kalmasıyla hafif yükseldi. Fed'in günün ilerleyen saatlerinde başlayacak ve iki gün sürecek para politikası toplantısında faizleri artırması bekleniyor ancak dikkatler 2019 görünümünde olacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,248.14 dolara yükseldi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Aralık altın fiyatları ile ilgili detaylı bilgiler...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (18 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

214,88

215,06

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.248,56

1.248,77