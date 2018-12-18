Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık'ta belli olacak. Piyango'nun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği ünlü bayiler oldu. Bu ilgi, tanınmış bayilere hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken; tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor. Hayal satan bayiler arasında özellikle İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesi dikkat çekiyor.
Gişenin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar gün geçtikçe artıyor. Özellikle hafta sonu 1 kilometreyi bulan kuyrukta 3-4 saatini geçiren, Nimet Abla'dan bilet alabiliyor. 7'den 70'e her yaştan insan bilet kuyruğuna girerken, Nimet Abla'dan bilet almak için şehir dışından gelenler bile oluyor. Nimet Abla gişeleri çok sayıda bilet sattığı için, sattığı biletlere ikramiye çıkma ihtimali yüksek oluyor. 1931, 1947, 1980, 1986, 1992, 1995,
2000 yıllarında büyük ikramiye biletini satan Nimet Abla, son olarak 2009 yılında büyük ikramiye biletini sattı. 9 yıldır ikramiye çıkmayan bayiye olan ilgi yine de azalmadı.
70 MİLYONLUK HAYAL
Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken; çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı çekilişi satış geliri ise 500 milyon TL'yi geçecek.
TALİH KUŞU SATIŞLARINI ARTIRDI
Adana'da seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına bağladığı 'Talih Kuşu' adlı güverciniyle satışlarını katladı. Güverciniyle 5 yıldır bilet satışı yapan Akdeniz, vatandaşların güvercini görünce bilet almak istediğini söyledi. Akdeniz, "Daha önce bu kadar satış yapamıyordum. Şimdi günde 100 ila 150 arası bilet satıyorum. Kuş sayesinde satışlarım arttı" diye konuştu.
Gişenin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar gün geçtikçe artıyor. Özellikle hafta sonu 1 kilometreyi bulan kuyrukta 3-4 saatini geçiren, Nimet Abla'dan bilet alabiliyor. 7'den 70'e her yaştan insan bilet kuyruğuna girerken, Nimet Abla'dan bilet almak için şehir dışından gelenler bile oluyor. Nimet Abla gişeleri çok sayıda bilet sattığı için, sattığı biletlere ikramiye çıkma ihtimali yüksek oluyor. 1931, 1947, 1980, 1986, 1992, 1995,
2000 yıllarında büyük ikramiye biletini satan Nimet Abla, son olarak 2009 yılında büyük ikramiye biletini sattı. 9 yıldır ikramiye çıkmayan bayiye olan ilgi yine de azalmadı.
70 MİLYONLUK HAYAL
Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken; çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı çekilişi satış geliri ise 500 milyon TL'yi geçecek.
TALİH KUŞU SATIŞLARINI ARTIRDI
Adana'da seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına bağladığı 'Talih Kuşu' adlı güverciniyle satışlarını katladı. Güverciniyle 5 yıldır bilet satışı yapan Akdeniz, vatandaşların güvercini görünce bilet almak istediğini söyledi. Akdeniz, "Daha önce bu kadar satış yapamıyordum. Şimdi günde 100 ila 150 arası bilet satıyorum. Kuş sayesinde satışlarım arttı" diye konuştu.
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