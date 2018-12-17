Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.12.2018 10:07
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 10:39

: 2018 belli oldu

haberine göre 2018 Ekim ayına ait sanayi üretim rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre sanayi üretiminde bir önceki aya göre yüzde 1,9; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 oranında azalma yaşandı.

Ekim ayı sanayi üretim rakamları belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1,9 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: 2018 Ekim ayı sanayi üretim rakamları belli oldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar