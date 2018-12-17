Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.12.2018 11:17
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 11:40

2018 Kasım'da 7,6 milyar TL fazla verdi

haberine göre ; 2018 Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. İmar barışı, vergi borcu yapılandırması, bedelli askerlik gibi ekstra gelir kalemleri ile fazla veren bütçe, ekim ayında 5,4 milyar TL açık vermişti.

Ekonomide sevindiren gelişme! Bütçede rekor fazla

nde kasımda 7,6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 54,5 milyar lira açık oluştu.

nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 81,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,1 yükselerek 74,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artışla 690,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745,4 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7,6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde de 54,5 milyar lira açık verdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMerkezi yönetim bütçesi 2018 Kasım'da 7,6 milyar TL fazla verdi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar