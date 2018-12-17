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Mantar sevindirdi
Adıyaman Gerger'de çiftçilerin yüzü '' ile güldü. İlçenin kırsal alanlarında yetişen ve bölgede geçim kaynağı haline gelen tepe mantarı, havaların nemli olması nedeniyle bu yıl arttı. Çiftçiler topladıkları mantarı kilosu 8 liradan marketlere satıyor. Çiftçilerden Hikmet Kurt, "Her yerde mantar çıktı. Bu yıl ürün bereketli oldu. İnsanlar çocuklarıyla birlikte mantar toplamaya gidiyor. Gelen, bir araba dolusu mantar götürüyor" dedi.

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