Adıyaman Gerger'de çiftçilerin yüzü 'mantar' ile güldü. İlçenin kırsal alanlarında yetişen ve bölgede geçim kaynağı haline gelen tepe mantarı, havaların nemli olması nedeniyle bu yıl arttı. Çiftçiler topladıkları mantarı kilosu 8 liradan marketlere satıyor. Çiftçilerden Hikmet Kurt, "Her yerde mantar çıktı. Bu yıl ürün bereketli oldu. İnsanlar çocuklarıyla birlikte mantar toplamaya gidiyor. Gelen, bir araba dolusu mantar götürüyor" dedi.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
Mantar sevindirdi
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