Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.12.2018 13:01

olanlar dikkat! Son günler...

Kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok "sadakat kartı"ndaki puanların yeni yıla girmeden kullanılması önerildi.


Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartları ve banka kartları üzerinden, market, akaryakıt istasyonu, giyim, ayakkabı mağazası, hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin de kendilerinden yapılan alışverişleri artırmak için müşterilerine sadakat kart üzerinden indirim yaptığını ya da para puan dağıttığını söyledi.

Yılmaz, bu tür puanların tüketimi, harcamayı artırmaya yönelik verildiğini dile getirerek, söz konusu kartlar üzerinden yapılan alışverişlerde para puanların biriktiğini anlattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKredi kartı olanlar dikkat! Son günler...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar