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  • Ekonomi
  • 16.12.2018 10:06

1 Ocak'ta başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alacaklar

Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında maaşı alabiliyor ancak Bağ-Kur'lu esnaflar bu haktan yararlanamıyor ve işsiz kaldıklarında büyük sıkıntılar yaşıyor. Hayata geçecek olan yeni düzenleme ile bu oluşan bu mağduriyetin önüne geçilecek.

1 Ocak'ta başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alacaklar

Bu konuda bir çalışma yapılmış ve Ahilik Sandığı sistemi devreye alınmıştı. 1 Ocak 2019'dan itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek.
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