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  • 13.12.2018 14:01
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 14:11

: yeni oranlarını açıkladı! PPK toplantısında faiz kararı

toplantısı sonrası kararını açıkladı. Merkez Bankası daha önce Ekim ayındaki PPK toplantısı sonrası faiz oranını yüzde 17,75'ten, yüzde 24'e yükseltmiş. Bugün de yüzde 24 olan faiz oranının sabit tutulduğu kararı Merkez Bankası tarafından açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

, ekim ayında yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükselttiği oranlarını bu kez sabit tuttu. Herhangi bir değişikliğe gidilmeyen faiz oranları sonrası PPK toplantısı ile ilgili Merkez Bankası'nın internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.

İŞTE MERKEZ BANKASININ PPK AÇIKLAMASI
Murat Çetinkaya (Başkan), Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener, Murat Uysal, Abdullah Yavaş. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler deki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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