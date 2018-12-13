Krediyle iş hayatına girip fabrikatör oldular

Diyarbakır'da 10 yıl önce 'genç girişimci' kredisiyle perde üretimine başlayan Veli İpek ve Şeref Gökçe, fabrikatör oldu. DİPER markasıyla önce 35 metrekare büyüklüğündeki bodrum katında üretime başlayan, ardından 200 metrekare işyeri kiralayıp Doğu ve Güneydoğu'da ürün satmaya başlayan gençler, perdelerinin beğenilmesi üzerine kısa sürede büyüdü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için çıkarılan teşvik uygulamasından da faydalanan İpek ve Gökçe, Diyarbakır OSB'de 4 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurdu. İki ortak, yılda ürettikleri 300 bin metrekare perdenin büyük bölümünü başta Almanya, Belçika, Hollanda, Irak ve İran olmak üzere ihraç ediyor. İpek, "Teşvik sayesinde perdeyi yüzde 10 daha ucuza satıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tek perde fabrikasıyız" derken; Gökçe de "Çok çalışarak bugünlere geldik" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
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