Belediye işçisine en az 3 bin 340 TL

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 15 yıldır belediyede en düşük ücretin resmi asgari ücretin en az yüzde 50-60 üstünde olduğuna işaret ederek, "2018 itibarıyla asgari ücret bin 603 lira. Bizde en düşük rakam 2 bin 502 lira. Yani yüzde 43 fazlası. 2019'da da, en düşük ücret asgari ücretin yüzde 55 fazlası olacak" dedi.
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