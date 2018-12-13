Adalet Bakanlığı'nda 7 bin 303 yeni istihdam

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019'da 71 bin 697 olan personel sayısını 79 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. 2002 itibarıyla yardımcı personel sayısı 26 bin 274 iken bugün 64 bin 655'e çıktığını anlatan Gül, "2018'de 7 bin 42 personel alımı için ilana çıkılmış bu işlemler devam etmekte. Buna göre 2018 yılı sonu itibarıyla personel sayımız, 71 bin 697 olacaktır. 2019'da yapılacak 7 bin 303 alımla ise adliye personelimizin sayısı 79 bin olacak" dedi.

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