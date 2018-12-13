31 bin 500 sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 31 bin 500 yeni istihdam müjdesi geldi. Bu yıl sonuna kadar 6 bin 500 kişinin alınacağını belirten Koca, 2019'da da 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını açıkladı. Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı'na bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak" dedi. Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "2019'da 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı alacağız."
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