Savunma Sanayii Başkanı açıkladı! ATAK helikopteri ile ilgili önemli gelişme

Savunma sanayisinin önemli ihraç kalemlerinden biri haline gelen T129 ATAK Helikopteri, Pakistan'a ihraç ediliyor. Anılan ülkenin dışında ihracatın yapılacağı ikinci ülkenin ise Filipinler olduğu gündeme gelmişti. Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.
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