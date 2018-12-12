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  • Ekonomi
  • 12.12.2018 12:55

Savunma Sanayii Başkanı açıkladı! ATAK helikopteri ile ilgili önemli gelişme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gelecek hafta Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz" dedi. Başkan Demir açıklamasının devamında "Yeni nesil ATAK projemize, MMU ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık talepleri var" şeklinde konuştu.

ATAK helikopteri ile ilgili önemli gelişme

Savunma sanayisinin önemli ihraç kalemlerinden biri haline gelen T129 ATAK Helikopteri, Pakistan'a ihraç ediliyor. Anılan ülkenin dışında ihracatın yapılacağı ikinci ülkenin ise Filipinler olduğu gündeme gelmişti. Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

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