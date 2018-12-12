Kredi kartı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartları limitlerini doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı" dedi. Vatandaşlara kredi kartı talep ederken limitlerini bütçelerine göre talep etmesini tavsiye eden Palandöken, bankalardan da kart verirken daha seçici olmalarını istedi.
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