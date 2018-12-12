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Faizler düşecek mi?

Faizler düşecek mi?
Türkiye, yarın yapılacak Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu () toplantısına kilitlendi. Ev, araba almak ya da bankalardan kredi çekmek isteyenler ile işletmeler faiz kararını dört gözle bekliyor. Öte yandan ajansların yaptığı anketlerde ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemediğini vurguladı. 25 Ekim'deki PPK toplantısında, politika faizinde değişiklik yapılmamıştı.
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