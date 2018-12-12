Arabuluculuğa AYM onayı

Anayasa Mahkemesi (AYM), işe iade davalarında mahkemeye gitmeden arabulucuya başvurma zorunluluğu getiren düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemini dava şartı haline getiren düzenleme, 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anayasa Mahkemesi, işe iade davalarında mahkemeye gitmeden arabulucuya başvurma zorunluluğunu onayladı.
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