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  • 12.12.2018 09:22

12 Aralık! Bugün fiyatı, fiyatı, bilezik gram fiyatı ne kadar?

yatay seyrinde devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 351 lira, Cumhuriyet altını 1.438,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, ne kadar oldu?

Altın fiyatları Fed'in gelecek yıl tahmin edilenden daha az faiz artırımı yapacağı beklentisiyle gücünü korudu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,243.6 dolara çıktı. Yatırım araçlarının en çok tercih edileni olan çeyrek altın, gram altın ve bilezik gram fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 12 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
215,38
215,69

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.245,26
1.245,49

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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