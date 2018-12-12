Altın fiyatları Fed'in gelecek yıl tahmin edilenden daha az faiz artırımı yapacağı beklentisiyle gücünü korudu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,243.6 dolara çıktı. Yatırım araçlarının en çok tercih edileni olan çeyrek altın, gram altın ve bilezik gram fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 12 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

215,38

215,69

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.245,26

1.245,49