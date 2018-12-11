QNB Group, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ı Jr'ı 'Uluslararası Marka Elçisi' olarak atadı. Ortaklık anlaşması, QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish ile NR Sport&Marketing şirketinin sahibi Neymar Silva Santos tarafından QNB'nin Paris şubesinde imzalandı.
TÜM HAKLARINI ALDI
Anlaşma, global marka elçisi olarak grubun pazarlama kampanyalarında ve reklam platformlarında yer alacak Neymar Jr'ın tüm pazarlama haklarını QNB'ye veriyor. Yousef Darwish, Neymar'ın dünyanın en etkili 100 ismi arasında yer alan, hayranlarına ilham veren gerçek bir spor ikonu olduğunu kaydetti.
Anlaşma ile ilgili imza törenine ünlü futbolcu da katıldı.
TÜM HAKLARINI ALDI
Anlaşma, global marka elçisi olarak grubun pazarlama kampanyalarında ve reklam platformlarında yer alacak Neymar Jr'ın tüm pazarlama haklarını QNB'ye veriyor. Yousef Darwish, Neymar'ın dünyanın en etkili 100 ismi arasında yer alan, hayranlarına ilham veren gerçek bir spor ikonu olduğunu kaydetti.
Anlaşma ile ilgili imza törenine ünlü futbolcu da katıldı.
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