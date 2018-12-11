Gazda indirim için 3 formül

BOTAŞ yönetimi, doğalgazla elektrik üreten özel sektör santrallerinin üst yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda yeni yılda doğalgazda indirim sinyali verdi. BOTAŞ'ın geliştirdiği 3 formül uygulamaya geçtiğinde özel sektörde ve konutlarda doğalgazda indirim görüleceği belirtildi. Sektör temsilcileri, BOTAŞ'ın üzerinde çalıştığı yeni formül ve döviz kurunun bu şekilde düşüşünü sürdürmesi halinde doğalgazda indirimin yıl başında yaşanabileceğine dikkat çekti. Hükümet, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında da yıl başına kadar doğalgaz ve elektrikte zam yapmama kararı almıştı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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