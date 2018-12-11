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  • 11.12.2018 10:44

'tan da sinyali

, ile elektrik üreten santrallerin üst yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda doğalgazda yeni yılda olabileceğinin sinyalini verdi.

Doğalgazda indirim sinyali

'ın geliştirdiği 3 formül uygulamaya geçtiğinde özel sektörde ve konutlarda olacak. BOTAŞ, gaz tarifelerinde de yeni bir yönteme geçecek. Buna göre doğal gaz santrallerine önce 3 ay, sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklayacak.

Sabah'ın haberine göre böylece santraller fiyat sürprizi yaşamamış olacak. Bu hafta içinde açıklanması beklenen ilk tarife, 1 Ocak-31 Mart arasında sabit olacak. BOTAŞ'ın üç formülü şu şekilde:

- Talebin yüzde 70'ini BOTAŞ, yüzde 30'unu diğer tedarikçiler karşılayacak.

- Talebin yüzde 70'i BOTAŞ tarafından karşılanacak ve başka tedarikçiler ile ortak satış yapılamayacak.

- Talebin yüzde 100'ü BOTAŞ tarafından karşılanacak.

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