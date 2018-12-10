İşsizlik maaşını nasıl alınabileceğine ilişkin ayrıntılar her dönem en çok merak edilen konuların başında geliyor. Çalışanların en büyük güvencelerinden biri olan işsizlik maaşı; işsiz kalan kişilere 6 ay ile 10 ay arasında ödenebiliyor.. İşsizlik maaşını sadece işten atılan işçiler değil, istifa eden işçiler de alabiliyor. İşte o detaylar...
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