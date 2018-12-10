Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.12.2018 11:37

İstifa eden işçi alabilir mi? İşsizlik maaşı alma şartları değişiyor!

Çalışanların en büyük güvencelerinden biri de . İşsiz kaldığında vatandaşlar bazı şartlara göre 6 aydan 10 aya varana kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Ancak işsizlik maaşı alabilmek için bazı şartları sağlamak gerekiyor. İstifa eden vatandaşlar da işsizlik maaşı hakkından yararlanabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısıyla birlikte işsizlik maaşı almak için istenen bazı şartlar esnetiliyor. İşte detaylar...

İstifa edene 10 ay maaş

İşsizlik maaşını nasıl alınabileceğine ilişkin ayrıntılar her dönem en çok merak edilen konuların başında geliyor. Çalışanların en büyük güvencelerinden biri olan işsizlik maaşı; işsiz kalan kişilere 6 ay ile 10 ay arasında ödenebiliyor.. İşsizlik maaşını sadece işten atılan işçiler değil, istifa eden işçiler de alabiliyor. İşte o detaylar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı alma şartları değişiyor!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar