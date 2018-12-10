İş sözleşmenizde bu madde varsa tazminatsız kovulabilirsiniz

Ürün danışmanı olarak çalıştığı işyerinden hafta sonları ve izin günlerinde fotoğrafçılık yaptığı gerekçesiyle kovulduğunu belirten bir kişi, İş Mahkemesi'ne başvurdu. İş sözleşmesinin ek işyaptığı iddiasıyla haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini belirten davacı, işe iadesine, işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının tespitine karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının profesyonel olarak fotoğrafçılık işi ile de ilgilendiğini, işini yaparken şirketin imkanlarını kullandığını ve kendi işinin reklamlarını yaptığını, bu durumun sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiğini öne sürdü. Davacının iş sözleşmesindeki konuya ilişkin özel düzenlemeyi ihlal ettiğini ifade ederek feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Mahkeme, taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin 10. maddesine aykırı olarak davacının kar maksatlı olarak başka bir iş ile iştigal ettiği, davacının sözleşmeye aykırı olan bu davranışının iş akdinin feshi için geçerli sebep olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı, istinaf başvurusunda bulununca devreye Bölge Adliye Mahkemesi girdi.