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  • 10.12.2018 09:24

10 Aralık! Bugün fiyatı, fiyatı, ne kadar?

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, geçen haftanın kapanışında 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, fiyatı ve ne kadar oldu? İşte 10 Aralık güncel ...

Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisini güçlendiren beklentilerden zayıf ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından bugün neredeyse beş ayın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,250.55 dolar ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,248.96 dolardan işlem görüyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
212,76
212,95

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.249,11
1.249,34

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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