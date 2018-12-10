Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisini güçlendiren beklentilerden zayıf ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından bugün neredeyse beş ayın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,250.55 dolar ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,248.96 dolardan işlem görüyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

212,76

212,95

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.249,11

1.249,34