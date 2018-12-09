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  • 09.12.2018 16:03
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 16:18

Türkiye 3. çeyrek yarın açıklanacak

Türkiye sini yakından ilgilendiren 2018 yılı üçüncü çeyrek na ilişkin veriler yarın açıklanacak. Uzmanların büyüme beklentisi yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Türkiye nefesini tuttu! Ekonomide kritik veriler yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu ( ), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 stin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1,7 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 3, en düşük ise yüzde 0,5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,1, en düşük yüzde 2,2 oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyümüştü.

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