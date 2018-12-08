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Yapılandırması bozulana yeni hak

Yapılandırması bozulana yeni hak
Vergi ve diğer alacaklara ilişkin 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurup, ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolanlara bir hak daha tanındı. Bu kapsamda olanlar ödemelerini gecikme faizi ile birlikte 2019 Ocak sonuna kadar yapmak şartıyla yeniden yapılandırabilecek. Kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

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