Kiracıya iyi haber

Kira zamlarını kura bağlı yükselen Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleme kararı alan hükümet, yeni bir adım için hazırlanıyor. Meclis komisyonunda TÜFE düzenlemesi kabul edilirken, Genel Kurul'da gelecek yıllardaki değişim dikkate alınarak ÜFE ve TÜFE'den düşük olanın kullanılması şekilde düzenleme yapılması kararlaştırıldı.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.