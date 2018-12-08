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Kiracıya iyi haber

Kiracıya iyi haber
Kira zamlarını kura bağlı yükselen Üretici yerine Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleme kararı alan hükümet, yeni bir adım için hazırlanıyor. Meclis komisyonunda düzenlemesi kabul edilirken, Genel Kurul'da gelecek yıllardaki değişim dikkate alınarak ÜFE ve TÜFE'den düşük olanın kullanılması şekilde düzenleme yapılması kararlaştırıldı.


Hazal ATEŞ

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