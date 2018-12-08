Emekliye özel faiz

Türk Ekonomi Bankası (TEB), maaşını TEB'e getiren emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni bir kampanya başlattı. Emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1.99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor. Krediden tüketiciler, 3 ila 36 ay arasında değişen vadelerde yararlanabilirken, 3 ay erteleme fırsatı da var.
- Ekonomi
- 08.12.2018
- Gazete
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