Emekliye en 240 TL

Emeklilerin gözü şimdiden Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını gösterecek 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonu beklerken; memur emeklileri de Ocak'ta yüzde 4 artışa ilaveten ne kadar fark alacağını merak ediyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta ortaya çıkacak.
YÜZDE 11.14 ARTIŞ
Temmuz-Ekim verilerine göre memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, böylece Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Bu, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen veriler, memur emeklilerinin en az 239.5 lira zam alacağını ortaya koyuyor. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu aylık yüzde 11.14'lük artışa göre 2 bin 389 lira 37 kuruşa yükseliyor. Memur emeklileri, enflasyon bekleneceğinden, Ocak ayının 1'i ve 5'i arasında maaşını zamsız alacak. Zam farkı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte hesaplara yatacak.
Emeklilerin yeni maaşları için kesin veri 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam oranı ortaya çıkmış olacak.
YÜZDE 11.14 ARTIŞ
Temmuz-Ekim verilerine göre memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, böylece Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Bu, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen veriler, memur emeklilerinin en az 239.5 lira zam alacağını ortaya koyuyor. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu aylık yüzde 11.14'lük artışa göre 2 bin 389 lira 37 kuruşa yükseliyor. Memur emeklileri, enflasyon bekleneceğinden, Ocak ayının 1'i ve 5'i arasında maaşını zamsız alacak. Zam farkı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte hesaplara yatacak.
Emeklilerin yeni maaşları için kesin veri 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam oranı ortaya çıkmış olacak.
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