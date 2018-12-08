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Bakan Varank direksiyona geçti

Bakan , yüzde 70 yerli olan elektrikli otobüs Sileo’yu test etti.

Bakan Varank direksiyona geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozankaya AŞ tarafından üretilen elektrikli otobüs Sileo ile test sürüşü yaptı. Şirketin ile projeleri yaptığını belirten Varank, Bozankaya'nın ürettiği otobüs ve metro setlerinin çoğunu ihraç ettiğini bildirdi. Varank, firmanın başarısındaki en önemli faktörlerden birinin Ar-Ge olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ar- Ge sayesinde ürünlerini geliştirip katma değerli hale getirerek hem 'de hem de yurt dışında satıyorlar. Bu otobüsler yüzde 70'e varan oranda yerli. Sadece pillerin hücrelerini, pil yönetimi sistemlerini alıyorlar. Diğer unsurları yerli üretiyorlar. Eğer Ar-Ge'ye yatırım yaparsanız katma değerli ürünler üretebiliyorsunuz, Bozankaya da bunun en güzel örneklerinden biri."

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