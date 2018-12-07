Asgari ücretin 2019'da ne kadar olacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kalırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da toplantılara başladı. İlk toplantı, 6 Aralık'ta gerçekleşti. İkinci toplantı ise 13 Aralık'ta gerçekleşecek. Peki, bu toplantıda sendikaların beklentileri neler? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019'da kaç lira olacak? İşte merak edilenler...

TOPLANTIDA İLKLER YAŞANDI

6 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda bir ilk yaşandı. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın katıldığı toplantıda vatandaş 1603 lira maaşla nasıl geçindiğini anlattı. 850 lira kira ödeyip geri kalan parayla çocuklarını okuttuğunu anlatıp zammın makul seviyede olmasını istedi. Toplantıda bir ilk daha yaşandı. İlk kez işçi sendikası, iş veren sendikasını destekledi. Hem işçi sendikalar hem de iş veren sendikalar kendi taleplerini masanın üzerine koydular.