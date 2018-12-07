Uludağ’da kar sürprizi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da tipi şeklinde kar yağmasının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının erken başlaması turizmcileri sevindirdi. Kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, kayak pistlerinin hafta sonundan itibaren tamamen kullanılabilir hale geleceği öğrenildi. Yılbaşını ve ara tatili Uludağ'da geçirecek olanların şimdiden otellerde yüzde 80 oranında doluluk sağladığı öğrenildi.
- Ekonomi
- 07.12.2018
- Gazete
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