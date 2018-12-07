Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan VDMK açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye’nin en büyük VDMK ihracına 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler satılarak yatırımcıların hesabına aktarıldı." Ayrıntılar birazdan...

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