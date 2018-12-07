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  • 07.12.2018 12:54
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 13:06

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan VDMK açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye’nin en büyük VDMK ihracına 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler satılarak yatırımcıların hesabına aktarıldı."

Ayrıntılar birazdan...

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