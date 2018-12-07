Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği haberinin ardından doların güç kaybetmesine paralel olarak yukarı yönünü koruyarak haftanın tamamını yüzde 1.5 kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,244.32 dolar ile neredeyse beş ayın zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 yükselerek 1,239.9 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (7 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

213,68

213,99

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

212,23

212,29