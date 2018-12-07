Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği haberinin ardından doların güç kaybetmesine paralel olarak yukarı yönünü koruyarak haftanın tamamını yüzde 1.5 kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,244.32 dolar ile neredeyse beş ayın zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 yükselerek 1,239.9 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DURUM (7 ARALIK 2018)
GRAM ALTIN FİYATI
213,68
213,99
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
212,23
212,29
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.