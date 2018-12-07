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  • 07.12.2018 09:53

bugün ne kadar? 7 Aralık güncel , , bilezik gramı fiyatı

haftayı yzde 1.5 kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 348 lira, Cumhuriyet altını 1.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 213,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 7 Aralık ...

Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği haberinin ardından doların güç kaybetmesine paralel olarak yukarı yönünü koruyarak haftanın tamamını yüzde 1.5 kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,244.32 dolar ile neredeyse beş ayın zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 yükselerek 1,239.9 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (7 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
213,68
213,99

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
212,23
212,29

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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